AI może wpłynąć na wybory. Twórca Chata GPT ostrzega

Sztuczna inteligencja może ingerować w przyszłoroczne wybory prezydenckie i wpływać na ich uczciwość. "To mnie martwi" – przyznał Sam Altman, dyrektor generalny firmy OpenAI, której najgłośniejszym produktem jest popularny ChatGPT . Udostępnienie tego narzędzia wywołało olbrzymi wzrost zainteresowania sztuczną inteligencją, która szybko stała się jednym z najczęściej poruszanych tematów, nie tylko w świecie nowych technologii.

Inną obawą jest manipulowanie przekonaniami wyborców – czy to poprzez odpowiednie reklamy, czy też zmyślnie zaprojektowane algorytmy czatbotów. Już podczas poprzednich wyborów głośny był temat nieuczciwego wykorzystania mediów społecznościowych w kampanii, a sztuczna inteligencja ma potencjał, by wnieść to na jeszcze wyższy poziom niebezpieczeństwa.