Armia anonimowych ludzi. To dzięki niej ChatGPT jest coraz lepszy

ChatGPT może cię wyręczyć w poszukiwaniach doskonałej odpowiedzi. W dodatku rozumie, co chcesz powiedzieć, nawet jeśli nie wyrazisz swojego pytania zbyt precyzyjnie. Wspaniała technologia, prawda? Pamiętajmy jednak, że byłaby niczym bez ludzi. Nie tylko tych, którzy odpowiadają za opracowanie tworzących ją algorytmów, ale też kontraktowych pracowników, którzy każdego dnia zajmują się oznaczaniem danych.

ChatGPT to najgłośniejsza technologia ostatnich miesięcy i dobrze jest mieć świadomość, jak to tak naprawdę działa. Jednym z kluczowych elementów jest tzw. etykietowanie danych. Zadanie polega na analizie i oznaczaniu danych (przypisywania im określonych "etykiet"). Stanowi to podstawę nauczania sztucznej inteligencji. Dzięki temu lepiej radzi sobie później z samodzielną identyfikacją różnych tematów i rodzajów informacji.