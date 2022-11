Akcja niczym z kinowego hitu. Skradzione miliardy odnalezione w popcornie

Bitcoiny zostały odnalezione na różnych urządzeniach w domu hakera w sejfie pod podłogą i wewnątrz puszki z popcornem. James Zhong, który został zatrzymany przez funkcjonariuszy, przyznał się do winy za zhakowanie w 2012 roku środków z nielegalnego rynku Silk Road. Władze USA twierdzą, że konfiskata jest drugą co do wielkości w historii.