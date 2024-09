Aktualizacja Google Chrome. Usunięto groźną lukę

Przeglądarka Google Chrome co do zasady aktualizuje się automatycznie, ale zamiast czekać na reakcję tego mechanizmu (co może potrwać nawet kilka godzin lub dni), warto szybciej wymusić aktualizację. Wystarczy zajrzeć do ustawień przeglądarki i jedynie wyświetlić zakładkę z informacjami o programie. Chrome sam sprawdzi dostępność nowej wersji, pobierze ją oraz zainstaluje. Do wdrożenia konieczne jest tylko ponowne uruchomienie aplikacji.