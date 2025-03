Aktualizacja Google Chromecast. Awaria trwała kilka dni

Google ogłosił, że rozpoczęło wdrażanie poprawki dla urządzeń Chromecast drugiej generacji, które były nieaktywne od zeszłego weekendu. Problem wynikał z wygasłego certyfikatu autoryzacji. Aktualizacja powinna dotrzeć do użytkowników w ciągu kilku dni.

Firma potwierdziła na forach Nest, że użytkownicy muszą jedynie pozostawić swoje urządzenia włączone i podłączone do internetu, aby automatycznie otrzymały aktualizację. Nowy certyfikat, który Google wprowadza, będzie ważny do 2045 r., co zapobiega powtórzeniu się problemu przez najbliższe 20 lat.