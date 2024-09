Android TV ma lukę. Android.Vo1d zainfekował 1,3 mln urządzeń

O luce w zabezpieczeniach Androida TV informują badacze z Dr.WEB . Szkodliwe oprogramowanie Android.Vo1d , kiedy trafi już do przystawki smart TV, może zostać zdalnie wykorzystane przez atakujących do pobrania i instalacji dodatkowego oprogramowania firm trzecich lub przeglądania pamięci dzięki dostępowi roota. Jak podaje Dr.WEB, problem wykryto w trzech modelach przystawek smartTV : R4 z Androidem 7.1.2, TV BOX z Androidam 12.1 oraz KJ-SMART4KVIP z Androidem 10.1.

Co ciekawe, w praktyce oprogramowanie Android.Vo1d składa się z kilku modułów, które odpowiadają za inne funkcje malware'u. Dla przykładu, moduł Android.Vo1d.1 wykorzystywany jest do pobierania, instalowania i kontrolowania działania kolejnego modułu (Android.Vo1d.3), który z kolei uruchamia jeszcze inny, a ten może pobierać oprogramowanie zewnętrzne, uruchamiać pliki wykonywalne i instalować pakiety APK.

Innymi słowy działanie oprogramowania jest złożone i może doprowadzić zarówno do wykradania danych z przystawki smart TV (tych pewnie nie jest szczególnie dużo), jak i realizacji innych ataków. Nie zapominajmy, że urządzenie tego rodzaju najczęściej wpięte jest do głównej sieci w domu i co do zasady nie ma zbyt często aktualizowanych zabezpieczeń Androida. Atakujący mają więc duże pole do popisu, gdy zainfekują już skutecznie urządzenie.