Alert RCB bez polskich znaków. Jest wyjaśnienie

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wyjaśnia, dlaczego alerty RCB nie zawierają polskich znaków diakrytycznych. Wytłumaczenie jest bardzo proste - chodzi o ograniczenia wynikające z technicznego przygotowania SMS-ów. Komunikaty mogą mieć do 160 znaków długości, ale pod warunkiem, że wykorzystuje się do tego 7-bitowe znaki. Chcąc wykorzystać polskie znaki diakrytyczne w wiadomościach, niezbędne byłoby sięgnięcie po 16-bitowe znaki, a wówczas SMS mógłby mieć długość tylko do 70 znaków.