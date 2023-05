Alerty RCB się zmienią. Dotrą zawsze i dotrą szybko

Jednym z problemów jest sposób dystrybuowania alertów RCB. Aktualnie są one wysyłane przez operatorów telekomunikacyjnych do wszystkich użytkowników danej sieci w formie wiadomości SMS. Nagła wysyłka na tak dużą skalę sprawia, że przy komunikacie dla wielu województw czas dostarczenia może dochodzić nawet do dwóch godzin. W (przyjętym przez Stały Komitet Rady Ministrów) projekcie ustawy o ochronie ludności oraz stanie klęski żywiołowej proponuje się rozwiązanie.