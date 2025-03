Alternatywy dla klasycznej kasy fiskalnej. Najpopularniejsze sposoby płatności

Co istotne, terminal służy jedynie do przyjmowania płatności i nie generuje paragonów fiskalnych, co oznacza, że nie zastępuje kasy fiskalnej. Choć niektórym grupom przedsiębiorców do prowadzenia działalności wystarczy tylko terminal, bo są zwolnione z posiadania dodatkowej kasy fiskalnej (co reguluje ustawa VAT), to jest to nadal mniejszość.