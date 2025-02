Android Auto 13.7 do pobrania. Trwają prace nad rozdzielczością

Aktualizacja Androida Auto do wersji 13.7 jest ważna niezależnie od tego, czy sama w sobie wprowadza nowe funkcje na ekrany samochodów. Google aktualizuje system najczęściej po stronie serwera, co oznacza włączanie nowych opcji niezależnie od procesu aktualizacji oprogramowania w telefonach użytkowników. Do włączenia niektórych z nich, konieczne jest jednak posiadanie danego wydania aplikacji, stąd dbanie o bieżące aktualizacje to gwarancja, że nowe funkcje szybko do nas trafią.