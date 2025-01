Android Automotive zyska nowe aplikacje. Android Auto "wkrótce"

Dla kierowców korzystających z Androida Automotive oznacza to znacznie zwiększenie puli dostępnych aplikacji, w tym udostępnienie takich jak YouTube czy Netflix. Google zapowiadał tę zmianę w 2024 roku, a jak przypomina Android Authority na podstawie dokumentacji, odpowiednia aktualizacja wejdzie w życie w lutym 2025 roku.

Założenie Google'a jest takie, aby programiści nie musieli specjalnie poświęcać czasu, by tworzyć dodatkowe wersje swoich programów dla samochodów. Aplikacje, które zostały już wcześniej przystosowane do działania na większych wyświetlaczach, mają się automatycznie odpowiednio dostosowywać do ekranów w samochodach całkowicie bez wkładu programistów lub z minimalnym zaangażowaniem.