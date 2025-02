Mapy Google: zmiana, która ucieszy użytkowników Androida Auto

Jak zauważali wówczas użytkownicy, Mapy Google zaczęły bowiem środkować na ekranie symbol samochodu, jednocześnie wyświetlając belkę z proponowanymi celami podróży, która zasłaniała wówczas większość mapy przed samochodem. W praktyce eliminowało to wszelkie korzyści korzystania z aplikacji w ten sposób, a w wielu przypadkach może on być przydatny na przykład do analizy ruchu drogowego.

Google dostrzegł ten problem, a przynajmniej krytykę, jaką wyrazili użytkownicy Androida Auto. Jak podaje 9to5Google , producent wycofuje się z tej zmiany w interfejsie Google Maps i wszystko wskazuje na to, że wystarczy do tego zmiana po stronie serwera. Użytkownicy nie muszą więc wyczekiwać żadnej aktualizacji - zarówno Map Google, jak i Androida Auto - tylko czekać, aż na mapie pojawią się zmiany i wróci poprzedni układ.

Mimo, że co do zasady zmiana powinna trafić do kierowców bez ich ingerencji na podstawie aktywacji po stronie serwera, co do zasady warto pamiętać o bieżącym aktualizowaniu Androida Auto. Nowe wydania często są niezbędne, by wybrana aktualizacja serwerowa pojawiła się u danego użytkownika lub przekłada się na czas otrzymania aktualizacji. Dbając o instalację nowych wersji na bieżąco można mieć pewność, że ewentualne poprawki pojawią się w samochodzie bez zbędnej zwłoki.