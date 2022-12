Android Automotive w autach Volvo i Polestar. Pomogli Polacy

Android Automotive to ten sam system operacyjny, co Android znany z urządzeń mobilnych. Jest pełnowartościową, gotową platformą typu infotainment dla przemysłu motoryzacyjnego tak jak jego odpowiednik dla smartfonów. Dzięki jego zastosowaniu kierowca otrzymuje m.in. dostęp do swoich ulubionych aplikacji, takich jak: Spotify, Mapy czy obsługa głosowa rozmów telefonicznych i SMS-ów. Kierowcy bez wątpienia doceniają również funkcję asystenta głosowego, który umożliwia sterowanie systemem za pomocą mowy.