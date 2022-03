Android otrzyma funkcję archiwizacji aplikacji. Ma działać jak na iOS-ie

Jak podało Google na swoim oficjalnym blogu , archiwizacja aplikacji ma być funkcją, która usunie cały program z wyjątkiem danych zapisanych przez użytkownika. Ma to umożliwić szybkie zwolnienie miejsca w pamięci urządzenia oraz umożliwić szybkie ponowne zainstalowanie programu na czas, kiedy faktycznie będzie on potrzebny użytkownikowi.

Nowa funkcja, zdaniem Google, ma pozwolić użytkownikom tymczasowo odzyskać nawet do 60 proc. miejsca zajmowanego przez aplikacje. Zarchiwizowany program pozostanie na urządzeniu, więc możliwe będzie jego łatwe przywrócenie do najnowszej dostępnej kompatybilnej wersji. To zaś ma przynieść ogromne korzyści nie tylko samym użytkownikom, ale i programistom tworzącym oprogramowanie na Androida.