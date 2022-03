Sklep Google Play w Rosji: na dniach blokada płatnych aplikacji

W efekcie użytkownicy Androida w Rosji nie będą mieli możliwości kupowania płatnych aplikacji w Google Play, kontynuowania opłacania abonamentów ani dodatkowych usług i elementów aplikacji w ramach wewnętrznych płatności. Do ich dyspozycji pozostaną tylko darmowe programy i gry , które wciąż będą standardowo dostępne w Google Play.

Google nie podaje przy tym, jak długo potrwa to ograniczenie i nie przedstawia sprawy jako gestu istotnego z punktu widzenia nakładanych sankcji, ale raczej konieczność z uwagi na problemy z systemami płatności. Podaje natomiast, że sytuacja jest dynamiczna i zachęca deweloperów aplikacji do bieżącego sprawdzania, czy coś w tej sprawie się nie zmieniło. Ma to być możliwe na specjalnej stronie pomocy technicznej.