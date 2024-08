Apel CERT Orange: dokładnie czytaj wiadomości SMS

W efekcie powstają komunikaty, w których oszuści informują na przykład o rzekomo wygasającej aplikacji mobilnej i zbliżającej się blokadzie konta, stosując litery z innych alfabetów. Takie wiadomości SMS mają dokładnie taką samą rolę, jak te sformułowane poprawnie. Atakujący liczą na to, że wywołają u odbiorców uczucie strachu i zmuszą ich do kliknięcia linku, co pomoże zabezpieczyć konto w aplikacji bankowej przed blokadą.