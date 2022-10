Aplikacja pozwoli nakarmić bezdomne psy. Pomóc może każdy

Każdy tak zarejestrowany paragon (również paragon lub faktura za zakup online) to 100 gram wartościowej karmy dla bezdomnych zwierząt. Naszym zdaniem akcja nie musi ograniczać się wyłącznie do posiadaczy futrzanych przyjaciół. Wszystkie zainteresowane osoby mogą kupić dobrą karmę, którą przekażą pobliskiemu schronisku, a paragon wprowadzą w aplikacji .

Karma trafia do najbardziej potrzebujących miejsc. Są one wskazywane organizatorom akcji "Karma wraca" przez twórców akcji karmimypsiaki.pl. Jest to kolejna inicjatywa priorytetowo traktująca dobro zwierząt w potrzebie. Jej misją jest m.in. eliminowanie bezdomności, pomoc schroniskom czy popularyzacja odpowiedzialnych adopcji. Warto zaznaczyć, że "Karma wraca" oprócz wsparcia schronisk ma przyczynić się do uświadomienia Polaków, jak prawidłowo karmić psy.