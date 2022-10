SIM Swapping to pułapka. W ten sposób można stracić pieniądze

Jak nietrudno się domyślić, SIM Swapping prowadzi nie tylko do utraty danych. Co prawda od momentu wyrobienia duplikatu karty SIM wszystkie połączenia i SMS-y trafiają do telefonu oszusta, ale poważniejszym zagrożeniem jest połączenie tego ataku z innymi, np. wyłudzeniem danych logowania do mediów społecznościowych czy bankowości internetowej. Wówczas kody SMS niezbędne do 2FA lub uwierzytelniania transakcji trafią prosto w ręce oszustów. To otwarta droga do utraty pieniędzy z konta bankowego.