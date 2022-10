Epson iPrint służy do obsługi skanerów, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych firmy Epson przez WiFi. Dzięki temu programowi można w łatwy sposób drukować dokumenty lub np. zdjęcia z pamięci, a nawet chmury. Ponadto można jeszcze skanować dokumenty.

Warto wspomnieć, że po uruchomieniu Epson iPrint trzeba wyszukać urządzenie Epsona, które znajduje się w tej samej sieci WiFi co nasz smartfon. Dopiero po zakończeniu tej czynności będziemy mogli spokojnie zabrać się za drukowanie dokumentów, a także skanowanie i kopiowanie. Oczywiście do naszej dyspozycji oddane zostaną również takie ustawienia, jak chociażby rozdzielczość skanowania czy rodzaj papieru. Co ciekawe, Epson iPrint umożliwia sprawdzanie poziomu materiałów eksploatacyjnych.