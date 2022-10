Aplikacje do wycinania tła

PicsArt pozwala na wycinanie tła na dowolnym zdjęciu, więc jak najbardziej zaspokoi zapotrzebowanie na dobrą aplikację do tego typu zastosowań. Trzeba jednak zaznaczyć, że jest to całkiem rozbudowany program do edycji zdjęć i pozwoli na znacznie więcej.

PicsArt daje okazję do tworzenia kolaży, rysowania, dodawania ciekawych efektów, a jakby tego było mało, aplikacja pozwala oglądać artystyczne dzieła innych użytkowników. Sprawia to, że społeczność wokół PicsArt wydaje się być jedną z silniejszych. Ponadto zdarzają się również konkursy, do których można się zapisywać. W przypadku tego oprogramowania wycięcie tła ze zdjęcia to dopiero początek.