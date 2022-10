Brain Focus Productivity Timer to bardzo ciekawa propozycja dla osób, które szukają nowych sposobów na efektywne wykorzystywanie swojego czasu. W tym wypadku wszystko sprowadza się do cenionej przez wielu techniki Pomodoro, która została opracowana przez Francesco Cirillo. Sporo ludzi podkreśla, że dzięki niej można uzyskać efektywność na wyższym poziomie, a także poprawioną koncentrację.

Można w ten sposób uzyskać swego rodzaju mobilną wersję serwisu i co z tym związane, rozbudowaną witrynę usprawniającą naszą pracę zespołową. Możliwe jest dzielenie zadań, tworzenie projektów, a do tego również zostawianie przydatnych komentarzy. Asana Mobile to niekoniecznie program stworzony do zarządzania swoim osobistym czasem, ale w związku z daleko idącą możliwością optymalizacji pracy, ostatecznie i tak przełoży się na bardziej uporządkowany plan dnia i lepsze wykorzystanie każdej godziny.