Apple rozwścieczyło Rosjan. Wyrzuciło aplikacje VK z App Store

Gigant z Cupertino uderzył w Rosjan, usuwając ze swojego sklepu niemal wszystkie aplikacje należące do VK – zauważa agencja TASS. Apple wciąż milczy i nie ujawnia powodów usunięcia.

Vkontakte – nazywane rosyjskim Facebookiem – było pierwszą aplikacją, która zniknęła z App Store. Jest to największy rosyjski serwis społecznościowy, stworzony przez Pawła Durowa w 2006 roku i przejęty przez VK w 2014 roku. Później z katalogu usunięto jednocześnie dostawcę poczty elektronicznej Mail.ru Mail, usługę do przechowywania plikó w chmurze Mail.ru Cloud, serwis do streamingu muzyki VK Music, komunikator VK Messenger, a także takie aplikacje jak VK Clips, VK Play i VK Admin.