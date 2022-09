Fałszywy pokaz Apple. Ten przekręt łyknęły dziesiątki tysięcy widzów

Zarówno tytuł, jak i opis transmisji wzbudził zainteresowanie widzów ze względu na zawarte w nim słowa kluczowe. Wideo nosiło nazwę "Apple Event Live. Ceo of Apple Tim Cook: Apple & Metaverse in 2022". Ponadto livestream był wypełniony wiadomościami o wątpliwie wyglądającej stronie internetowej poświęconej kryptowalutom. Oszuści dodali wewnątrz loga Bitcoina i Ethereum. Ukryli również faktyczne źródło dołączonego wywiadu, nakładając na logo CNN napisem "Apple Crypto Event 2022".

Choć wiele znaków wskazywało na to, że była to fałszywa transmisja, została ona opublikowana w czasie, gdy Apple było w globalnym centrum uwagi. Dodatkowo fałszywy film trafił do sieci zaledwie kilka godzin po prawdziwej prezentacji Apple, dlatego wiele osób dało się nabrać na ten przekręt. W szczytowym momencie oglądało go około 70 tys. widzów.