Apple Watch wykrył wypadek i wezwał pomoc. Kierowcy nie było na miejscu

Przypadek Apple Watcha wzywającego pomoc w imieniu właściciela po dachowaniu samochodu opisuje serwisu autoevolution. Nie jest to oczywiście pierwsza taka sytuacja w historii, zwłaszcza, że urządzenie Apple'a jest zdolne rozpoznawać także fizyczne upadki właścicieli, a nie tylko wypadki komunikacyjne. Konkurencyjne systemy i urządzenia też są do tego zdolne - przykładem może być Google Pixel, który w 2021 w podobny sposób sam wezwał pomoc do mężczyzny, który wpadł w tarapaty we własnym ogródku.