Nawigacja GPS bywa omylna. Mandat dla kierowcy w Karkonoszach

Serwis autoevolution opisuje przypadki dwóch kierowców z różnych części świata, którzy w ostatnich dniach wpadli w tarapaty z uwagi na bezgraniczne zaufanie wskazaniom GPS-a w aplikacji Google Maps . W Mozambiku 56-letni mężczyzna chcący skorzystać z "najszybszej trasy" wjechał pickupem na zalany most, gdzie naraził się na bliski kontakt z krokodylami. Sądził, że trasa jest tylko nieznacznie przykryta wodą , co jest typowe dla tej lokalizacji, ale ostatecznie zalał silnik i naraził się na niebezpieczeństwo.

Niestety, nie w każdym przypadku tego rodzaju błędy kierowców kończą się tylko stratami sprzętowymi i mandatami. We wrześniu opisywaliśmy przypadek nieprawidłowych wskazań w Google Maps , które doprowadziły do śmiertelnego wypadku na zawalonym moście w USA . Tutaj jednak sprawa była bardziej skomplikowana i skończyła się pozwem - most był bowiem zawalony od lat, a na mapach nie nanoszono tej informacji mimo licznych zgłoszeń od mieszkańców.

Wszystkie te sytuacje powinny być jasną wskazówką dla pozostałych kierowców żyjących w przeświadczeniu, że "nawigacja nie może się mylić", co często prowadzi do wyłączenia zdrowego rozsądku. O ile na co dzień, jeżdżąc tylko po mieście lub autostradach, zagrożenie to wydaje się niewielkie, jak widać zdarzają się sytuacje, w których błąd na mapie może doprowadzić do strat finansowych i potencjalnego uszkodzenia samochodu, nie wspominając o zagrożeniu dla zdrowia i życia.