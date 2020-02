Manga Rock niestety w końcu kończy żywot

Jeśli czytasz ten wpis, to pewnie już wiesz, czym jest aplikacja na Androida - Manga Rock. Jeśli jednak nie wiesz, to nadstaw ucha i wiedz, że jest to jeden z najpopularniejszych i najwygodniejszych czytników online mang, manhw, czy innych komiksów webowych z różnych zakątków Azji. A może raczej był, ponieważ twórcy systematycznie wygaszają kolejne funkcje... W ubiegłym roku 2019, zamknęli swoją witrynę dostępną ze zwykłej przeglądarki, na której można było czytać wszystkie komiksy, więc użyteczna została sama aplikacja. Teraz natomiast dowiedzieliśmy się, że również aplikację czeka kastracja:

https://nabstudio.zendesk.com/hc/en-us/articles/360039635851

Jak czytamy:

Downloading, online reading, chapter updates will be disabled in early March.

Zostaną tylko pobrane komiksy oraz czekanie na nową aplikację Not A Basement Studio pod nazwą MR Comics, która w jakiś nieznany dokładniej jeszcze sposób, ma zapewnić źródło dochodów dla wydawców i mangaków (czyli twórców mang).

Na szczęście prawdopodobnie dowiemy się czegoś nowego już w drugim kwartale tego roku, może nawet zobaczymy betę nowego programu..?

Samemu obstawiam, że będzie to coś opartego na miesięcznej subskrypcji, bo taką drogę opierają wszystkie inne aplikacje typu Spotify, poniższy obrazek trochę na to wskazuje.

Więcej przeczytać o zmianach możecie tutaj: https://mrcomics.com/

Lub zapisać się na betę MR Comics: https://sites.google.com/inkr.com/coming-soon

Jednak co w wypadku, jeśli nie chcecie czekać na nieznane?

Pozostają inne czytniki mang, które do tej pory siedziały Manga Rock na ogonie. Ze swojej strony chciałbym polecić otwartoźródłowy Tachiyomi, który pozwala na czytanie z wielu źródeł poprzez instalację rozszerzeń. Z jasnych powodów odradzam dodawanie rozszerzenia Manga Rock, z racji tego, że oczywiście przestanie działać wtedy co aplikacja.

Aplikacja dostępna jest do pobrania przez sklep F-Droid lub z oficjalnej strony: https://tachiyomi.org/

Wersja stabilna nie była od dawna aktualizowana (ostatnia aktualizacja jest z 13 kwietnia 2019), dlatego bardziej polecam wersję deweloperską, zmienianą na bieżąco.

Dodatkowo można rozważyć instalację forka, czyli innych gałęzi Tachiyomi, rozwijanych niezależnie. Na przykład ja używam w tej chwili (choć może się to pewnie jeszcze zmienić) tachiyomiJ2K https://github.com/Jays2Kings/tachiyomiJ2K

Fork ten wzbogacony jest o wiele fajnych funkcji, których cała lista znajduje się na githubie. Jedna z ciekawszych, to wsparcie dla blokady z odciskiem palca, co może się czasem przydać wink wink

Mniejsza z tym, co wybrałeś, czas na migrację z Manga Rock

Mniejsza z tym co wybrałeś, ponieważ wszystkie te aplikacje Tachiyomi są ze sobą kompatybilne - w każdej można przywrócić, tą samą, wcześniej utworzoną kopię zapasową oraz zadziała niniejszy poradnik migracji z Manga Rock: https://www.reddit.com/r/Tachiyomi/comments/f783zg/how_to_migrate_from...

Co prawda samemu go nie zastosowałem, ponieważ dowiedziałem się o nim po fakcie i kopiowałem wszystko ręcznie... Dajcie znać, czy wszystko zadziałało poprawnie, a jeśli macie z czymś problem, zawsze możecie spytać twórców na ich oficjalnym Discordzie: https://discord.gg/tachiyomi

Jakie są główne różnice pomiędzy Manga Rock a Tachiyomi?

Manga Rock Tachiyomi

Tachiyomi względem Manga Rock:

Robi kopie zapasowe lokalnie, nigdzie ich nie wysyła

Brak synchronizacji, dlatego utrudniona praca z wieloma urządzeniami

Nie posiada funkcji trwałego zbliżenia podczas czytania komiksu (jest to niewygodne, gdy czyta się poziomo mangę i obrazki są rozciągnięte od ramki do ramki)

Można używać dziesiątek źródeł

W tych wszystkich źródłach jest również hentai!

Można pisać bezpośrednio z twórcami kodu na Discordzie

Więcej opcji personalizacji i ustawień

Potrafi pobrać automatycznie nowy chapter

Brak prostej opcji do oznaczenia wielu mang jako przeczytane

Możliwość dodania sobie nowych funkcji, o ile umie się programować i ma się na to czas

Polski język (choć niepełny)

Tak samo posiada notyfikacje o nowych chapterach

Tachiyomi - ustawienia Tachiyomi - Rozszerzenia

Co do synchronizacji...

Samemu stworzyłem "flow" (coś w rodzaju skryptu blokowego) w aplikacji Automate do skonfigurowania automatycznego wysyłania kopii zapasowych na Google Drive. Z racji tego, że samo Tachiyomi potrafi automatycznie tworzyć backupy, świetnie się to ze sobą dogaduje. Wystarczy wskazać kilka opcji i kopie same będą wysyłać się na chmurę (zachowując np. tylko 3 ostatnie kopie).

https://llamalab.com/automate/community/flows/33854

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.llamalab.automate&am...

Nie jest to jeszcze prawdziwa synchronizacja, ale zapewnia, że zachowamy nasze wszystkie mangi, nawet jeśli nasz telefon wpadnie do kibla podczas oglądania hentai.

Good luck fellow weebs.