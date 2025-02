Arkusze Google przyspieszyły. Ważna aktualizacja

Google ogłosił istotne zmiany w Arkuszach, które mają na celu przyspieszenie codziennych zadań użytkowników . Aktualizacje koncentrują się na trzech kluczowych obszarach, co ma zredukować opóźnienia przy pracy ze złożonymi zadaniami. Powinno być to odczuwalne zwłaszcza dla osób, które na co dzień korzystają z dużych plików z wieloma danymi w arkuszu kalkulacyjnym.

Nowe funkcje są dostępne bezpłatnie dla wszystkich użytkowników Google Sheets, w tym posiadaczy kont osobistych, subskrybentów Workspace oraz firm. Aktualizacja jest już aktywna i nie wymaga żadnych dodatkowych ustawień od administratorów. Google dąży do optymalizacji Arkuszy w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na narzędzia do współpracy w pracy zdalnej i rolach opartych na danych.

Arkusze Google to atrakcyjna alternatywa dla Excela, przede wszystkim ze względu na brak opłat. Ważnym aspektem Arkuszy Google jest ich dostępność w chmurze, co umożliwia łatwy dostęp do plików z dowolnego urządzenia z dostępem do internetu. Funkcje współpracy są kolejnym atutem – pozwalają na jednoczesne edytowanie arkusza w czasie rzeczywistym, co zwiększa efektywność pracy zespołowej.