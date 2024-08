Microsoft Excel: jak zaimportować TXT i CSV do arkusza?

Import danych w formie tabelarycznej z zewnętrznych źródeł to jedna z podstawowych i często wykorzystywanych funkcji Excela. W tym poradniku pokazujemy, jak zaimportować do arkusza kalkulacyjnego zawartość plików TXT oraz CSV w celu ich dalszego przetwarzania.

Pliki TXT oraz CSV to jedne z najpopularniejszych formatów, za pośrednictwem których możemy zapisać zbiór danych w formie tabelarycznej. Co więcej, większość najpopularniejszych aplikacji daje możliwość eksportu danych właśnie w takiej formie przez co mogą one zostać poddane dalszej obróbce.

Narzędziem, które umożliwia przetwarzanie danych zapisanych w plikach TXT oraz CSV, oferując przy tym olbrzymie możliwości, jest będący częścią pakietu MS Office program do arkuszy kalkulacyjnych Excel. Dzięki wbudowanej funkcji importu pozwala on na szybkie i efektywne przenoszenie danych z zewnętrznych źródeł do arkusza kalkulacyjnego a co za tym idzie ich dalszą obróbkę, analizę i wizualizację.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Proces importowania plików TXT i CSV do Excela nie należy do skomplikowanych i pozwala na automatyczne rozdzielenie danych z zewnętrznych źródeł na kolumny. Możliwość dostosowania opcji importu, takich jak wybór separatora czy formatowanie kolumn, daje pełną kontrolę nad tym, jak dane zostaną zaimportowane i wyświetlone. Zobaczmy zatem, jak krok po kroku wczytać dane do arkusza w programie Excel w wersji 2019.

Jak zaimportować plik TXT lub CSV do arkusza w Excelu?

Aby zaimportować dane zapisane w pliku TXT lub CSV do arkusza kalkulacyjnego, uruchom na komputerze aplikację Excel. Następnie w górnej części okna kliknij zakładkę Dane i wybierz opcję Z pliku tekstowego/CSV. Dzięki niej możliwy jest import danych z pliku zawierającego tekst czy też wartości rozdzielanych np. przecinkami lub spacjami.

Import danych z pliku do Excela © dobreprogramy

Wczytaj do programu wybrany plik TXT lub CSV. W wyświetlonym oknie importu zdefiniuj system kodowania, ogranicznik oraz czy aplikacja ma automatycznie wykryć typ danych. Pomocny okazuje się tutaj zintegrowany podgląd importowanych danych, który pozwala podejrzeć finalny efekt operacji importu.

Import danych z pliku do Excela © dobreprogramy

Po zdefiniowaniu wspomnianych parametrów, kliknij przycisk Załaduj. Domyślnie dane zaimportowane zostaną do aktywnego arkusza kalkulacyjnego. W celu zdefiniowanej innej formy importu wybierz opcję Załaduj do..., która umożliwia import np. do nowego arkusza oraz dostosowywanie sposobu wyświetlania danych w skoroszycie (np. jako tabela, raport w formie tabeli przestawnej, wykres przestawny itp.).

Import danych z pliku do Excela © dobreprogramy

Gotowe. Dane pochodzące z zewnętrznego pliku TXT lub CSV zostały zaimportowane do arkusza kalkulacyjnego w aplikacji Excel. Można teraz przystąpić do zarządzania nimi i wykonywania na nich wielu operacji.

Daniel Karcz, dziennikarz dobreprogramy.pl