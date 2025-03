Atak hakerski na Łukoil. Paraliż systemów i utrudnienia dla klientów

Łukoil, jedna z największych rosyjskich firm naftowych, doświadczyła poważnego ataku hakerskiego, który sparaliżował jej działalność. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez serwis URA.RU, firma musiała natychmiast wyłączyć wszystkie swoje systemy, aby zapobiec dalszym szkodom. Pracownikom zalecono unikanie logowania się do systemów, aby uniknąć wycieku danych.

Atak hakerski spowodował, że pracownicy nie mogli zalogować się do swoich komputerów, a na ekranach pojawiały się podejrzane komunikaty o awarii. Jak podaje telegramowy kanał Baza, sytuacja ta przypominała wcześniejsze włamania. W wyniku ataku sparaliżowane zostały nie tylko wewnętrzne operacje firmy, ale także usługi dla klientów, w tym możliwość płatności kartami na stacjach benzynowych.

Dostęp do systemów klientów i wewnętrznych baz danych został zablokowany, co utrudnia pracę zarówno w centrali, jak i w oddziałach regionalnych. Problemy z dostępem potwierdzają dane z serwisu Downdetector.

Pracownicy w biurach na Sretenkim Bulwarze, Jakimance i Pokrowskim Bulwarze zgłaszają, że praca jest sparaliżowana, a ochrona musi ręcznie weryfikować dane pracowników przy wejściu do budynków.

Łukoil to drugi pod względem wielkości rosyjski koncern naftowy, który odgrywa kluczową rolę w przemyśle energetycznym. Firma zajmuje się wydobyciem, przetwarzaniem i sprzedażą ropy naftowej oraz gazu. Łukoil posiada rafinerie i sieć stacji paliw w wielu krajach, co czyni go istotnym graczem na rynku międzynarodowym.