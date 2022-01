Awaria Play. Klienci nie mają dostępu do sieci komórkowej i internetu

W serwisie downdetector.pl cały czas rośnie liczba zgłoszeń, które informują o problemach z działaniem internetu oraz sieci komórkowej. Internauci zgłaszają, że całkowicie utracili dostęp do sieci lub połączenie działa bardzo niestabilnie. Problemy pojawiają się zarówno w przypadku smartfonów jak i routerów LTE. Niestety, nie wiadomo co jest ich przyczyną, dlatego ciężko spekulować, kiedy awaria zostanie rozwiązana.

Póki co, sieć w żaden sposób nie odniosła się na swoich profilach społecznościowych do problemów zgłaszanych przez klientów. Na Twitterze można za to znaleźć wiadomość, w której Play chwali się uruchomieniem nowych stacji bazowych.