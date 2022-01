Awaria mBanku. Klienci nie mają dostępu do swoich pieniędzy (aktualizacja)

Jak donosi serwis Downdetector, jest już ponad kilkaset zgłoszeń, w których klienci skarżą się na problem z dostępem do swojego konta. Wiele osób zgłasza problemy z działaniem BLIK-a oraz brak możliwości zalogowania się do serwisu.

Z każdą minutą przyrasta liczba zgłoszeń od klientów mBanku. Jest to kolejna tego rodzaju sytuacja, w której użytkownicy korzystający z serwisu internetowego mBanku borykają się z mało stabilnym działaniem usług usług. Co więcej, na Facebooku już od kilku dni można było znaleźć komentarze wiele osób, które nawiązywały do mało stabilnego działania platformy.