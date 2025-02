Bank Pekao opublikował komunikat. Zapowiada niedostępność strony

Bank Pekao opublikował krótki komunikat , w którym ostrzega o zaplanowanych pracach serwisowych dotyczących strony głównej banku pekao.com.pl. Działania będą realizowane w najbliższą niedzielę, 9 lutego, między godziną 6:00 a 9:00 i najpewniej nie będą dużym utrudnieniem dla większości klientów. Pekao podkreśla, że nie będzie to miało wpływu na dostęp do usług i produktów, ani działanie bankowości elektronicznej.

Dla niektórych klientów przyzwyczajonych do włączania bankowości Pekao z poziomu strony głównej banku - co jest zresztą jednym z zalecanych i bezpiecznych sposobów - może to jednak oznaczać utrudnienia. Jeśli zechcą zalogować się do banku w podanych godzinach, a główna strona internetowa Pekao będzie wtedy niedostępna, nie klikną przycisku Logowanie, z którego korzystają na co dzień.