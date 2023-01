Bardzo sprytne oszustwo. Dostrzegasz różnicę?

W obliczu rosnącej świadomości społeczeństwa w kontekście cyberbezpieczeństwa internetowi oszuści muszą wykazywać się coraz większą kreatywnością, by nabrać swoje ofiary. Trzeba przyznać, że w niektórych przypadkach są nad wyraz skuteczni i na pierwszy rzut oka trudno zauważyć, że mamy do czynienia z działaniem oszustów.

Jedną z najpopularniejszych metod, które wykorzystują internetowi przestępcy, jest phishing. Ten przyjmuje różne, mniej lub bardziej wyrafinowane formy. Czasem kropka w adresie zastąpiona jest myślnikiem, czasem podmianie ulega jeden ze znaków. Zdarza się jednak, że ta podmianka jest naprawdę trudna do wychwycenia, bo znak jest nietypowy.

O tego typu oszustwie informuje serwis sekurak.pl . W przypadku tym oszuści podszywają się pod serwis Ledger, który oferuje portfele do przechowywania kryptowalut. Na zrzucie ekranu widać, że adres wygląda nieco inaczej, niż powinien. Jesteście w stanie dostrzec różnicę?

Zamiast litery "i" w adresie widzimy znak "ı". Na pierwszy rzut oka łatwo pominąć fakt, że w adresie brakuje "kropki nad i", a taka rzecz może nas słono kosztować. W tym przypadku adres różni się od oryginalnego też pod innym względem (oryginalny adres strony Ledgera to po prostu ledger.com), ale sytuacja ta pokazuje, że warto zachować wzmożoną czujność.

Wykorzystywanie znaków podobnych do tych, którymi posługujemy się na co dzień, jest możliwe dzięki punycode. Jest to specjalne kodowanie, które pozwala na konwersję Unicode na zestaw dozwolonych znaków w nazwie. Znak "ı" po rozkodowaniu za pomocą specjalnego narzędzia przyjmuje formę "xn--cfa".