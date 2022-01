Będą monitory o odświeżaniu ponad 500 Hz. BOE prezentuje nowy panel FHD

Może się jednak okazać, że zawodnicy esportowi dalej pozostaną przy FHD, jeśli do dystrybucji trafią monitory o odświeżaniu ponad 500 Hz. Niestety Chińczycy nie podali konkretów o prototypowym panelu o przekątnej 27 cala poza faktem wykorzystania 8-linowego złącza eDP, czasem reakcji 1 ms i obsługi 8-bitowej głębi kolorów.

Z tego względu teraz praktycznie wszystkie monitory gamingowe o odświeżaniu ponad 300 Hz są oparte na IPS-ach. Jeśli nowy twór od BOE wykorzystuje panele TN, to mogą one ponownie zawitać do esportu. Warto zaznaczyć, że przy ponad 500 Hz realny czas reakcji matrycy (cykl zapalenia bądź zgaszenia pikseli) będzie musiał wynosić mniej niż 2 ms.