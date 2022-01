Rekord podkręcania DDR5. Będą też nowe moduły Trident Z5

Tak samo jak w reszcie serii Trident Z5 zastosowane będą w nich selekcjonowane kości pamięci od Samsunga, czyli po prostu to, co najlepsze. Niestety wiąże się to z tym, że te moduły DDR5 są wyraźnie droższe od tych opartych na kościach od SK hynix. Widać to po cenach, ponieważ zestawy DDR5 oparte na hynxach można dostać już za około 1300-1400 zł, a G.Skille Trident Z5 znajdują się w okolicy 2000 zł.