Biblioteka WP Pilot. Oferta dostępna od września

Biblioteka WP Pilot to sposób na bezproblemowe czerpanie radości z dobrych treści. Sami zdecydujemy kiedy mamy chęci i czas na oglądanie serialu, filmu, a także ważnego meczu. Oczywiście w przypadku sportowych wydarzeń najlepsze emocje są na żywo, ale nie zawsze idzie to w parze z grafikiem naszego dnia.

Innym razem może się okazać, że nie planowaliśmy wieczoru z konkretną produkcją i po prostu mamy ochotę znaleźć jakiś dobry program. Wtedy z pomocą przyjdą kategorie Biblioteki WP, które grupują treści w przystępny sposób i pozwalają sprawnie przeszukiwać według konkretnych gatunków. Jeszcze większym udogodnieniem jest fakt, że stworzono zakładkę TOP 10, co stanowi błyskawiczny dostęp do powszechnie cenionych treści.

Fani dobrego kina oraz miłośnicy sportu powinni poczuć się jak w domu. Warto nadmienić, że Biblioteka WP Pilot to dostęp do powtórek meczów emitowanych na kanałach 2. Liga piłki nożnej oraz Eleven Sports.

Pakietów subskrypcyjnych jest sporo i każdy znajdzie coś dla siebie. Na początku warto wymienić pakiet Podstawowy od 29,99 zł. Jest to możliwość uzyskania dostępu do 93 kanałów. Jest też opcja o nazwie Starter PLUS od 14,99 zł, co pozwala mieć dostęp do 53 kanałów. Najwięksi fani sportu mogą z kolei pomyśleć o MAXI + ELEVEN SPORTS za 59,99 zł, co pozwala cieszyć się wszystkimi dostępnymi kanałami na WP Pilot oraz czterema kanałami Eleven Sports.