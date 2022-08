BIK ostrzega przed oszustami. Wyłudzają pieniądze przez telefon

Wyłudzenia telefoniczne są skuteczną metodą działania oszustów. Oszuści często wykorzystują do tego celu spoofing telefoniczny , czyli podszywanie się pod instytucję, taką jak na przykład bank czy policja. BIK ostrzega przed tego typu praktykami. Biorąc pod uwagę, że w ostatnim kwartale doszło do ponad 1800 prób wyłudzeń na łączną kwotę 598 tys. złotych, należy założyć, że skala zjawiska jest ogromna.

Przestępcy podczas stosowania spoofingu często podszywają się pod banki, policję lub właśnie BIK. Celem oszustów jest wzbudzenie zaufania w swojej ofierze, a następnie przejęcie danych, które umożliwią dostęp do konta internetowego. Inną możliwością jest zachęcanie do zainstalowania niebezpiecznego oprogramowania.

Jak czytamy w komunikacie udostępnionym przez BIK, przestępcy działają lawinowo. Gdy uda im się zdobyć dane ofiary, w ciągu jednego dnia są w stanie zaciągnąć nawet kilkadziesiąt pożyczek. Przestępcy zazwyczaj nie selekcjonują swoich ofiar - dzwonią pod losowe numery, które często pochodzą z wykradzionych baz danych. Następnie stosują różne metody do zachęcenia ofiary do interakcji. Podstawowym motywem jest rzekome zagrożenie konta bankowego.

Zarobki do 26 tys. złotych. W tej gałęzi IT też dobrze płacą

Niestety, ochrona przed spoofingiem telefonicznym jest trudna. Najważniejsze jest to, by nie dać się wciągnąć w prowadzoną przez przestępców grę. Oznacza to, że trzeba trzeźwo myśleć, nawet gdy sytuacja przedstawiana przez rozmówcę wydaje się być tragiczna. Nigdy nie należy podawać żadnych wrażliwych danych rozmówcom. Pracownik banku nigdy nie zapyta o dane dostępu do konta internetowego ani nie poprosi o pełny numer karty.