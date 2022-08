Jak rozpoznać, czy nasz rozmówca to deepfake? Prosty sposób na oszustów

Wideorozmowa do niedawna wydawała się skutecznym sposobem na weryfikację naszego rozmówcy. Deepfake sprawił, że to, co widzimy na własne oczy, wcale nie musi być prawdą. Stwarza to wiele możliwości do nadużyć, jednak – na razie – istnieje prosty sposób na zdemaskowanie ewentualnych oszustów.