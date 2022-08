Zarobki do 26 tys. złotych. W tej gałęzi IT też dobrze płacą

Rynek gier wideo w Polsce rozwija się w szybkim tempie. Według raportu "The Game Industry in Poland 2021" wzrost rok do roku wynosił prawie 30 proc. i trend ten ma się utrzymywać w kolejnych latach. Nic więc dziwnego, że specjaliści w swoim fachu zaczynają zarabiać coraz większe pieniądze.

Doświadczeni programiści, którzy znają JavaScript lub TypeScript mogą liczyć na miesięczne zarobki od 18,4 do 26 tys. złotych netto przy rozliczeniu na podstawie umowy B2B. W przypadku zatrudnienia na umowę o pracę widełki wynoszą od 15 do 21 tys. brutto miesięcznie. Wynika to z faktu ich wąskiej specjalizacji, w odróżnieniu od osób, które pracują w tradycyjnych, bardziej uniwersalnych technologiach, jak na przykład C++.