BIK chce zapobiegać handlowi danych osobowych w darknecie. Nowa usługa

Od 1 kwietnia Biuro Informacji Kredytowej uruchomiło usługę monitorowania darknetu. Jak poinformowało BIK, w przypadku wykrycia danych klientów w tej części internetu, zostaną oni niezwłocznie powiadomieni o potencjalnym zagrożeniu - użytkownik Alertu BIK niezwłocznie otrzyma sms.

"Z jego treści dowie się o wycieku, a po zalogowaniu na swoje konto bik.pl otrzyma więcej szczegółów oraz poradę, co należy zrobić w tej sytuacji. Trzeba mieć świadomość, że wszystko, co jest powiązane z wyciekiem naszych osobistych danych do darknetu, może być niebezpieczne. Warto o tym wiedzieć i zapobiegać ryzyku" - wyjaśnia ekspertka BIK Joanna Charlińska.

W darknecie kwitnie handel danymi osobowymi

Nowa funkcjonalność polega na śledzeniu wszelkich ujawnień danych w szarej strefie internetu. "Darknet to swego rodzaju podziemie, które szczególnie sprzyja cyberoszustom i rozwojowi przestępczości takiej, jak handel narkotykami, bronią oraz danymi. Na znacznie szerszą skalę niż w zwykłej sieci dochodzi tam do nielegalnych transakcji, w ramach których zleca się rozmaite ataki, kradzieże tożsamości, przełamanie dostępu do wrażliwych informacji" - mówi szef bezpieczeństwa Grupy BIK Andrzej Karpiński.

Jak dodaje, jednym z poważniejszych zagrożeń w darknecie jest handel danymi osobowymi. "Niestety, przestępcy działający tam są bezkarni, bo czują się tam bardziej anonimowo, surfując w wielotorowo zaszyfrowanej sieci niewidzialnej dla większości użytkowników Internetu" - przekazał w komunikacie Karpiński.

Zalecenia BIK w przypadku wycieku

BIK podkreśla, że po otrzymaniu alertu warto skorzystać z ich wskazówek. Jeśli komunikat dotyczy wycieku hasła, należy je niezwłocznie zmienić. Warto również rozważyć zmianę innych haseł, takich jak te do poczty e-mail czy sklepów online. W przypadku wycieku danych bankowych, zaleca się natychmiastową zmianę hasła do bankowości elektronicznej oraz sprawdzenie, czy nie doszło do nieautoryzowanych transakcji.