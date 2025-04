CERT Orange ostrzega. Fałszywe eSprawozdania

CERT Orange ostrzega przed kolejnymi próbami wyłudzenia danych za pośrednictwem kampanii phishingowej. Co ciekawe, tym razem nie chodzi o pieniądze. Atakujący podszywają się pod komunikację rządową związaną z systemem eSprawozdań i próbują w ten sposób wyłudzić login i hasło do poczty elektronicznej. Możliwe, że dopiero tak chcą dotrzeć do danych, które przyniosą im korzyść finansową lub pozwolą realizować inne ataki.