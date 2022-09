Błąd w Google Chrome. Zmieni zawartość schowka

Na co dzień nie zastanawiamy się zbyt często, jakie treści kopiujemy. Mogą być to adresy mailowe, numery kont bankowych, hasła, numery telefonów, numery faktur, czasem nawet dane osobowe. Przekonani o tym, że skopiowane dane pochodziły z konkretnego miejsca, nie zawsze weryfikujemy, czy aby na pewno wszystko skopiowało się bezbłędnie. A to może być kosztowne przeoczenie.