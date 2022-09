Sztuczna inteligencja pokonała człowieka. Lepsza nawet w sztuce

We wpisie na Twitterze możemy przeczytać o szczegółach dotyczących całego przedsięwzięcia. Zwycięzca konkursu wykorzystał do stworzenia obrazu oprogramowania Midjourney. Wygenerował setki prac, spośród których wybrał trzy najlepsze i wydrukował je na płótnie i przesłał na konkurs.

Internauci podzielili się, zastanawiając się, czy obrazy wygenerowane przez sztuczną inteligencję w ogóle można nazywać sztuką. W końcu to, co zostało stworzone, bazuje w całości na obrazach innych twórców, a praca człowieka ogranicza się do dostrojenia oprogramowania i uruchomienia procesu generowania obrazu. Z drugiej strony organizatorzy konkursu nie zabronili wykorzystania takich narzędzi jak Midjourney, więc Allen nie złamał żadnych zasad. Oznacza to, że w definicji wykorzystywanej przez nich, jego obraz w 100 proc. należy uznać za dzieło sztuki.