Błąd w Windows 10 i 11. Po aktualizacji znika pasek zadań

O szczegółach informuje Windows Latest . Problematyczne pakiety to KB5034765 w przypadku Windows 11 oraz KB5034763 dla Windowsa 10. Obydwa wydano w połowie lutego i najpewniej zostały już wdrożone w znakomitej większości komputerów, w których użytkownicy świadomie nie odkładają aktualizacji na później. O innych cechach lutowych aktualizacji bezpieczeństwa Windowsa pisaliśmy w odrębnym tekście.

Problemy związane z paskiem zadań w Windows 10 i 11 przybierają różną formę. Z sygnałów użytkowników doświadczających usterki wynika, że z paska mogą znikać niektóre ikony w zasobniku lub przypięte aplikacje. Pasek zadań może też wcale się nie ładować lub robić to z zauważalnym opóźnieniem od momentu zalogowania do systemu. Słowem - działanie jest nieco nieprzewidywalne i utrudnia korzystanie z Windowsa.

Warto pamiętać, że nie widząc paska zadań w Windows, można próbować wymusić jego pojawienie się poprzez ponowne uruchomienie procesu Eksploratora z poziomu Menedżera zadań. Nie jest to jednak gwarancją sukcesu, ani rozwiązaniem, które zainteresuje typowego użytkownika. Co ważne, Microsoft jest już podobno świadomy problemu i pracuje nad rozwiązaniem, nie oznacza to jednak, że łatka pojawi się lada moment.