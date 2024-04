Windows 10: usunięto błąd blokujący aktualizację do Windows 11

O pierwszych problemach ze sterownikami dźwięku Intela informowano już w listopadzie 2021 roku. Microsoft szybko przyznał, że jest świadomy błędu i zaproponował obejście, które miało uchronić komputery przed wyświetlaniem BSOD-a. Jak zauważył Neowin, dopiero teraz problem został jednak całkowicie rozwiązany, co poskutkowało zmianą statusu usterki w dokumentacji Windowsa . Dla użytkowników oznacza to potencjalną możliwość aktualizacji komputera do Windowsa 11.

Microsoft tłumaczy, że instalacja nowych sterowników niekoniecznie od razu przełoży się na zmianę komunikatów w Windows Update co do zgodności komputera z nowszym Windowsem 11. Zgodnie z dokumentacją, użytkownik musi uzbroić się w cierpliwość do 48 godzin od momentu zaktualizowania systemu, by wyświetlana informacja była zgodna z rzeczywistością. Zgodność komputera z Windows 11 można również sprawdzić ręcznie z wykorzystaniem aplikacji PC Health Check.