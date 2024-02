Windows dostał aktualizację. Lutowe poprawki do systemów i serwerów

Skomplikowana podatność w serwerze pocztowym Exchange jest możliwa do wykorzystania za pomocą innych produktów Microsoftu, korzystających z dawnych rozwiązań obsługiwanych dla zgodności. Chodzi o złośliwe wykorzystanie klienta Outlook uwierzytelniającego się za pomocą NTLM.

W kwestii Windows, głównym bohaterem lutowych aktualizacji jest OLE DB i jego dziurawy konektor SQL. Dziury w składniku Windows Data Access Components (do którego należy OLE DB i sterowniki ODBC) były już łatane w wielu poprzednich zestawach aktualizacji, nigdy nie było ich aż tak dużo. Tym razem liczba dziur w obsłudze łączności z serwerami SQL idzie w tuziny:

Dalsze poprawki są już bardzo typowe. Ponownie poprawiany jest MSMQ , jest kilka lokalnych problemów z Win32k , a także SmartScreen - niemożliwy najwyraźniej do naprawienia . Wciąż pojawiają się kolejne sposoby na obejście tej prostej, małej i niemal już dwudziestoletniej funkcji. Detale nie są jednak jeszcze bliżej znane.

Poprawki zostaną pobrane automatycznie przez Windows Update. Dla najstarszego obsługiwanego systemu (Windows Server 2008) ważą one 227 MB, dla najnowszego (Windows 11 23H2) jest to 648 MB, a najcięższy zestaw otrzyma Windows Server 2016, gdzie będzie to aż 1,6 GB.