Bluetooth LE Audio gotowy. Ma odmienić bezprzewodowe słuchawki

O szczegółach Bluetooth LE Audio pisze The Verge , zwracając uwagę na nietypowe terminy rozwoju nowej technologii. Pierwsza prezentacja miała miejsce w 2020 roku , ale między innymi z powodu pandemii rozwój standardu nie postępował tak szybko, jak na początku planowano (choć w między czasie dowiedzieliśmy się, że obsłuży go Android 13 ). Finalnie Bluetooth LE Audio został jednak ukończony , co w praktyce oznacza możliwość rozpoczęcia wdrażania nowej technologii przez producentów urządzeń.

Inny ciekawy aspekt Bluetooth LE Audio to możliwość podłączania wielu urządzeń audio do tego samego źródła dźwięku. Z perspektywy użytkowników będzie to działać podobnie do znanego wszystkim wyszukiwania i wyboru sieci Wi-Fi.