CBZC apeluje do Polaków. Każdy może dostać fałszywą wiadomość

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości apeluje do Polaków, by uważali na otrzymywane wiadomości e-mail. Trwa bowiem kampania phishingowa, w ramach której ktoś podszywa się pod Komendanta Głównego Policji i próbuje zastraszyć odbiorców. To nic innego, jak próba oszustwa.