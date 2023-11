Oglądasz Netfliksa? Możesz dostać powiadomienie o braku płatności

O ile nie można wykluczyć, że problemy z płatnością za Netfliksa z jakichś przyczyn mogą wystąpić (jedna z opcji to wygaśnięcie ważności podpiętej karty), warto co do zasady nie sprawdzać szczegółów klikając linki w podobnych e-mailach . Zalecamy na własną rękę otworzyć stronę Netfliksa, zalogować się do serwisu i sprawdzić szczegóły płatności w ustawieniach konta. Z założenia należy bowiem uznawać, że wiadomości SMS czy e-mail o treści sugerującej problemy z płatnościami są próbami oszustwa .

W podobny sposób należy kwalifikować wszystkie inne komunikaty, w których pojawiają się wezwania do zapłaty czy zachęty do szybkiego działania, by na przykład ochronić swoje rzekomo zagrożone środki na koncie. To typowy patent oszustów, którzy starają się wywołać niepokój u odbiorcy, który pod presją czasu jest skłonny podejmować mniej rozsądne decyzje, w tym przypadku mogące prowadzić do udostępnienia osobie trzeciej danych logowania oraz z karty płatniczej.