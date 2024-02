Zarzuty i prośba o kontakt - sposób na wywołanie strachu

Łagodny, bo z naszego doświadczenia wynika, że sam plik nie jest w takim przypadku zainfekowany szkodliwym oprogramowaniem , a w związku z tym jego pobranie czy otwarcie nie jest bezpośrednim problemem dla odbiorcy (choć naturalnie nie można zakładać, że każdy przypadek jest taki sam). Taką wiadomość otrzymała nasza czytelniczka Sylwia , którą wzywa się do kontaktu pod podany adres e-mail (w domenie Gmaila, co samo w sobie powinno sygnalizować, że "coś tu jest nie tak").

Istotą takiego phishingu jest wywołanie strachu i zmuszenie odbiorcy do podjęcia kroków. Pod pretekstem wstrzymania dalszych działań "policji" i innych jednostek, adresat ma skontaktować się z nadawcą , by "uzyskać dodatkowe informacje".

Jak pokazuje praktyka, dopiero w odpowiedzi na kolejną wiadomość ofiara dostanie instrukcję, co powinna zrobić, aby uniknąć konsekwencji (nieprawdziwego przecież) zarzutu. To dopiero na tym etapie można spodziewać się próby zainfekowania komputera złośliwym oprogramowaniem lub zachęty do odwiedzenia spreparowanego formularza płatności w sieci, który otworzy drogę do kradzieży pieniędzy.